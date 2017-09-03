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https://sport.mail.ru/news/boxing/30882672/
3 сентября 2017, 15:25 | Бокс | Чемпионат.com

Пакьяо надеется провести второй бой с Хорном на Филиппинах

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, в очередной раз заявил, что хотел бы провести второй бой с австралийцем Джеффом Хорном на Филиппинах.

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> в очередной раз заявил что хотел бы провести второй бой с австралийцем <span class=error>Джеффом</span> Хорном на Филиппинах. Увеличить
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«Этого не произойдёт в Австралии. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы устроить бой на Филиппинах. Это будет хорошо для нашей страны в плане туризма. У нас есть много друзей, которые поддерживают нас, в том числе и в сфере туризма. Президент также полностью нас поддерживает.

Хочу, чтобы мой последний бой в карьере прошёл на Филиппинах, — цитирует Пакьяо Boxing247.

Первая встреча между Хорном и Пакьяо состоялась 2 июля в Брисбене, тогда победу одержал австралиец, завоевавший пояс чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе.
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