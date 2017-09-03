Тренер сборной России по боксу извинился за выступление на ЧМ-2017

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Сборная России по боксу на завершившемся в Гамбурге чемпионате мира завоевала лишь две медали. Впервые за 18 лет команда не выиграла на турнире ни одного золота. После окончания соревнований главный тренер сборной России Эдуард Кравцов принес извинения болельщикам за неудачное выступление.

«Уважаемые любители бокса России, хотел бы от лица команды всем принести извинения за плохое выступление на прошедшем чемпионате мира. Не хочу оправдываться и переносить вину на судей или кого-либо… Думаю, что не надо никому объяснять, что данная ситуация в нашем боксе сложилась не сегодня, а то, что мы сегодня имеем, это лишь следствие работы и политики прошлых наших управленцев федерации, где совершенно были утрачены понятия о справедливом судействе, честном отборе в команду, должной работы с резервом», — написал Кравцов на своей странице в Facebook.

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По словам главного тренера, российский бокс в ближайшее время преодолеет кризис. Он пообещал к следующему чемпионату мира, который пройдет в 2019 году в Сочи, подготовить конкурентоспособную команду.

«В регионах люди потеряли веру, что можно воспитать достойного боксера и он без связей и денег сможет стать лидером и представлять нашу страну на международных стартах. Сейчас на всех этих фронтах в Федерации бокса России идет работа, и уверяю, что в скором будущем мы эту ситуацию исправим. Мы четко представляем, что нужно поменять в самой команде, с условиями селекции и тренировочного процесса, но на это надо время, хотя отдаем себе отчет и готовы в ближайший год эту ситуацию уже исправить и подготовить команду к чемпионату мира 2019 года конкурентную, способную бороться только за самые высокие места!» — заявил Кравцов.

На ЧМ-2017 в Гамбурге лишь один российский боксер дошел до финала. В весовой категории до 91 кг олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Евгений Тищенко в решающем поединке уступил кубинцу Эрисланди Савону.

В категории до 52 кг Тамир Галанов в полуфинале проиграл будущему чемпиону мира кубинцу Йосвани Вейтии и завоевал бронзовую медаль.

В неофициальном командоном зачете ЧМ-2017 победу одержала сборная Кубы, выигравшая семь наград (пять золотых и две бронзовые).

На втором месте — команда Узбекистана, завоевавшая шесть медалей (одно золото, три серебра и две бронзы). Третьими стали боксеры из Казахстана, у которых также шесть наград (одно золото, два серебра и три бронзы). Россия с двумя медалями — на восьмой позиции.