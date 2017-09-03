Бывший тренер Кличко сделал прогноз на бой Головкин — Альварес
Бывший тренер украинских боксеров Александра Усика и Владимира Кличко американец Джеймс Али Башир в интервью BWTM Sports поделился своими ожиданиями от боя Геннадий Головкин — Сауль Альварес.
— Я считаю, что Головкин выиграет этот бой чисто за счет характера. Бой будет очень конкурентным в первые 6−7 раундов, но вторая половина боя останется за Головкиным, который победит решением судей, — сказал Башир.
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