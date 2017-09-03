Комментатор о дуэли взглядов Жакиянова и Барнетта: Создалось ощущение, что встретились два хороших друга

«Классные они парни. Мне нравятся оба боксера. Я даже не знаю, кто больше заслуживает победы. Жду с нетерпением этого поединка. Для меня, это один из самых непредсказуемых боев этой осени. На пресс-конференции создалось ощущение, что встретились два хороших друга — улыбка на лице Барнетта и добродушный взгляд Жакиянова.

Тем не менее, на дуэли взглядов их словно подменили. Соперники смотрели друг на друга пристально. Никто не хотел уступать. Я думаю их поединок будет захватывающим, — отметил МакКаферри.

Ранее на пресс-конференции Барнетт заявил, что со времени их совместного спарринга с казахстанцем он повзрослел и изменился. В свою очередь, Жакиянов напомнил, что побеждал всех чемпионов, которые выходили против него.

Напомним, боксеры провели дуэль взглядов в Белфасте (Северная Ирландия), где 21 октября на SSE Arena и пройдет их объединительный поединок. Для Жакиянова это будет первая защита титула WBA (Super), который он завоевал в феврале этого года после победы над американцем Роуши Уорреном раздельным решением судей.