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https://sport.mail.ru/news/boxing/30881906/
3 сентября 2017, 13:04 | Бокс | Vesti.kz

Комментатор о дуэли взглядов Жакиянова и Барнетта: Создалось ощущение, что встретились два хороших друга

Американский журналист и комментатор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своим мнением о прошедшей дуэли взглядов между чемпионом мира по версии WBA (Super) в легчайшем весе казахстанцем Жанатом Жакияновым и ирландцем Райаном Барнеттом, владеющим поясом IBF в той же категории.

«Классные они парни. Мне нравятся оба боксера. Я даже не знаю, кто больше заслуживает победы. Жду с нетерпением этого поединка. Для меня, это один из самых непредсказуемых боев этой осени. На пресс-конференции создалось ощущение, что встретились два хороших друга — улыбка на лице Барнетта и добродушный взгляд Жакиянова.

Тем не менее, на дуэли взглядов их словно подменили. Соперники смотрели друг на друга пристально. Никто не хотел уступать. Я думаю их поединок будет захватывающим, — отметил МакКаферри.

Ранее на пресс-конференции Барнетт заявил, что со времени их совместного спарринга с казахстанцем он повзрослел и изменился. В свою очередь, Жакиянов напомнил, что побеждал всех чемпионов, которые выходили против него.

Напомним, боксеры провели дуэль взглядов в Белфасте (Северная Ирландия), где 21 октября на SSE Arena и пройдет их объединительный поединок. Для Жакиянова это будет первая защита титула WBA (Super), который он завоевал в феврале этого года после победы над американцем Роуши Уорреном раздельным решением судей.

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