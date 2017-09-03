Комментатор о дуэли взглядов Жакиянова и Барнетта: Создалось ощущение, что встретились два хороших друга
Американский журналист и комментатор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своим мнением о прошедшей дуэли взглядов между чемпионом мира по версии WBA (Super) в легчайшем весе казахстанцем Жанатом Жакияновым и ирландцем Райаном Барнеттом, владеющим поясом IBF в той же категории.
«Классные они парни. Мне нравятся оба боксера. Я даже не знаю, кто больше заслуживает победы. Жду с нетерпением этого поединка. Для меня, это один из самых непредсказуемых боев этой осени. На
Тем не менее, на дуэли взглядов их словно подменили. Соперники смотрели друг на друга пристально. Никто не хотел уступать. Я думаю их поединок будет захватывающим, — отметил МакКаферри.
Ранее на
Напомним, боксеры провели дуэль взглядов в Белфасте (Северная Ирландия), где 21 октября на SSE Arena и пройдет их объединительный поединок. Для Жакиянова это будет первая защита титула WBA (Super), который он завоевал в феврале этого года после победы над американцем Роуши Уорреном раздельным решением судей.
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