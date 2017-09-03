Алексей Тищенко: Не возраст, а заряженность на один удар мешает Головкину
Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко хочет, чтобы поединок Геннадия Головкина с Саулем Альваресом прошел всю дистанцию.
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Напомним, что поединок пройдет 16 сентября.
— Продлится ли бой Головкина с Альваресом все 12 раундов?
— Мне бы этого хотелось.
— Почему?
— Это два высококлассных боксера. Будет обидно, если
— Объективная картина не сложилась в первом поединке Сергея Ковалева и Андре Уорда. Как это не повторилось в пользу Альвареса.
— Не исключено. Все понимают, что в первом бою победил Сергей, и никаких вопросов к нему не было. Это могло расслабить и сыграть злую шутку с Сергеем перед реваншем. И здесь все может быть. Оба будут стремиться завершить бой досрочно.
— Как Головкин проявил себя в последних боях — с Келлом Бруком и Дэнни Джейкобсом?
— С Бруком бой был не в равных условиях. Британец был намного легче. С Джейкобсом — редкий бой для Головкина, который прошел всю дистанцию и выявил определенные проблемы в действиях Геннадия. Наверное, он нацелился на один удар и досрочное завершение боя. Головкин слишком откровенно это делал. Это было видно и сопернику и это помешало Геннадию. Хотелось бы, чтобы он не заряжался на один удар, а продолжал боксировать. У него будет хороший настрой. Уверен, что все получится.
— А не с возрастом ли была связана проблема?
— Нет. Думаю,
— Стал ли Альварес сильнее за последние два года?
— Наверное, да. Опыт. И он моложе. В этом плане он смотрится перспективнее. Но этот фактор не станет решающим.
— А что может стать решающим фактором?
— Головкин выйдет на ринг с более холодной головой и навяжет свою тактику. На самом деле факторов много.
— Болеть будете за Головкина?
— Однозначно. Это боксер с постсоветского пространства. И на одной Олимпиаде мы с ним выступали. Мы особо не общались, но я видел его бои. После награждения даже гуляли в одном кафе.
Тогда его за счет опыта победил Гайдарбек Гайдарбеков. Это была его вторая Олимпиада. На первой он выиграл серебро. Бой был сложным и равным, но Гайдар был чуть сильнее. А уровень у них был примерно одинаковый.
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