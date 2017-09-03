Лучший боксер чемпионата мира-2017 рассказал о победе над Абильханом Аманкулом
Украинец Александр Хижняк рассказал Sports.kz о том, что помогло ему добиться победы над Абильханом Аманкулом в финале чемпионата мира в Гамбурге.
— Я очень рад. Вся Украина сегодня выиграла «золото» чемпионата мира. Поздравляю своего соперника из Казахстана, его тренерскую команду с тяжелым поединком и серебряной медалью. Желаю Аманкулу всего наилучшего. У него еще все впереди.
— За счет чего удалось переиграть казахстанского боксера?
— Тяжелый был бой. Соперник — хороший. Мне сложно оценить сейчас по горячим следам бой. Нужно посмотреть бой в повторе, чтобы все проанализировать.
— После двух раундов уже понимали, что побеждаете?
— Бой был конкурентный, и до самой последней секунды я бился в ринге на победу.
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