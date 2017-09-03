Мутко: Нужен серьезный анализ, но трагедии в итогах ЧМ-2017 по боксу нет

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России впервые с 1999 года осталась без золотых медалей на чемпионате мира, завершившемся в субботу в Гамбурге. Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко взял серебро в весовой категории до 91 кг, а Тамир Галанов — бронзу в весе до 52 кг. В конце июня сборную России возглавил Эдуард Кравцов.

«Следующий чемпионат мира по боксу пройдет в 2019 году в Сочи. Он будет предолимпийский, будет розыгрыш лицензий. Нужно готовиться к нему более серьезно. Надеюсь, что этих двух лет хватит, чтобы разобраться. Главное, чтобы была объективная система отбора. В ряде видов спорта существует не всегда объективный выбор. Нужно посмотреть критерии отбора. В общем, посмотрим вместе с ними, что нужно сделать. А пока здесь трагедии нет», — сказал Мутко по телефону.

«В целом в восьмерке много наших ребят. Но надо серьезно разобраться, почему мы не дошли до золота и мало медалей. Разберемся», — продолжил вице-премьер.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев назвал итоги прошедшего мирового первенства провальными. «Конечно, для российского бокса это не результат. Но в федерации огромные перемены, смена тренеров, руководства, структуры управления. Надо чтобы они быстрее вернулись на главное направление. Смысл работы федерации заключается в подготовке спортсменов и организации достойного выступления на международных стартах», — добавил Мутко.

«Думаю, с федерацией министерству спорта нужно будет серьезно подвести итоги, найти причины. Это было видно на Олимпиаде, что мы начинаем движение в обратную сторону. Может быть, если так можно сказать, хорошо, что это случилось в постолимпийский сезон. Есть возможность разобраться что в боксе, что в борьбе. Посмотреть причины неудач, начать вносить коррективы и начать готовиться к Олимпийским играм», — добавил Мутко.