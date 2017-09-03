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https://sport.mail.ru/news/boxing/30881806/
3 сентября 2017, 12:39 | Бокс | Sports.kz

Как Головкин бесил «Канело» во время промо-кампании их боя

Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) признался, что не был в восторге от того, что ему постоянно приходилось находиться рядом с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) еще до их боя, сообщает Sports.kz.

Напомним, в рамках медиа-тура боксеры провели пресс-конференции в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

— Я был рассержен. Мне не нравятся подобные вещи — когда ты так близко к своему сопернику. Этот момент промо-кампании не понравился мне. Да, это бесило, но это нужно было сделать. Но это точно не для меня, — сказал Альварес в интервью Los Angeles Times.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.7, победа Альвареса — 2.4, ничья — 26.

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