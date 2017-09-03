Как Головкин бесил «Канело» во время промо-кампании их боя
Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) признался, что не был в восторге от того, что ему постоянно приходилось находиться рядом с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) еще до их боя, сообщает Sports.kz.
Напомним, в рамках
— Я был рассержен. Мне не нравятся подобные вещи — когда ты так близко к своему сопернику. Этот момент
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на
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