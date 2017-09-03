Как Головкин бесил «Канело» во время промо-кампании их боя

Напомним, в рамках медиа-тура боксеры провели пресс-конференции в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

— Я был рассержен. Мне не нравятся подобные вещи — когда ты так близко к своему сопернику. Этот момент промо-кампании не понравился мне. Да, это бесило, но это нужно было сделать. Но это точно не для меня, — сказал Альварес в интервью Los Angeles Times.



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