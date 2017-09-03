Боксер Михаил Алоян заявил, что хочет выступить на ЧМ-2019 в Сочи и ОИ-2020 в Токио

В июле на Красной площади Алоян в своем втором бою на профессиональном ринге завоевал пояс WBC Silver в легчайшем весе. В субботу в Гамбурге завершился чемпионат мира, где сборная России впервые за 18 лет осталась без золотых медалей.

«Я никогда не оглядываюсь назад. Оглядываться назад — сожалеть. А я ни о чем в своей карьере, своей жизни не сожалею, — сказал по телефону Алоян, отвечая на вопрос, не представлял ли себя в Гамбурге. — В 2019 году у нас в Сочи пройдет чемпионат мира, и я бы хотел там выступить, как и отобраться на Олимпийские игры-2020. Такое желание у меня есть, я этого не скрываю. Но сейчас я боксирую в профессионалах и хочу стать чемпионом здесь. Относительно моего следующего боя пока точной информации нет».