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https://sport.mail.ru/news/boxing/30881491/
3 сентября 2017, 11:42 | Бокс | Р-Спорт

Боксер Михаил Алоян заявил, что хочет выступить на ЧМ-2019 в Сочи и ОИ-2020 в Токио

МОСКВА, 3 сен — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 и двукратный чемпион мира Михаил Алоян заявил агентству «Р-Спорт», что хочет выступить на мировом первенстве-2019 в Сочи и на Играх-2020 в Токио.

<em>МОСКВА 3 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr></em> Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 и двукратный чемпион мира Михаил <span class=error>Алоян</span> заявил агентству Р-Спорт что хочет выступить на мировом первенстве-2019 в Сочи и на Играх-2020 в Токио. Увеличить
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В июле на Красной площади Алоян в своем втором бою на профессиональном ринге завоевал пояс WBC Silver в легчайшем весе. В субботу в Гамбурге завершился чемпионат мира, где сборная России впервые за 18 лет осталась без золотых медалей.

«Я никогда не оглядываюсь назад. Оглядываться назад — сожалеть. А я ни о чем в своей карьере, своей жизни не сожалею, — сказал по телефону Алоян, отвечая на вопрос, не представлял ли себя в Гамбурге. — В 2019 году у нас в Сочи пройдет чемпионат мира, и я бы хотел там выступить, как и отобраться на Олимпийские игры-2020. Такое желание у меня есть, я этого не скрываю. Но сейчас я боксирую в профессионалах и хочу стать чемпионом здесь. Относительно моего следующего боя пока точной информации нет».
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