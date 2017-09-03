— Вас называют нокаутером. Что вы испытываете, когда отправляете в нокаут соперника?

— Трудно описать, но это очень приятное чувство — близкое к радости, наслаждению. Я удовлетворен — значит, делаю свою работу должным образом.



— Лучший из 33-х нокаутов?

— Даже не знаю. Все они разные. Честно говоря, я даже не могу выбрать. Очень сложный вопрос для меня.