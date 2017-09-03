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https://sport.mail.ru/news/boxing/30881474/
3 сентября 2017, 11:37 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Я удовлетворен, когда нокаутирую соперников — значит, я делаю свою работу должным образом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) рассказал в интервью L’Equipe о своих нокаутах, сообщает Sports.kz.

— Вас называют нокаутером. Что вы испытываете, когда отправляете в нокаут соперника?
— Трудно описать, но это очень приятное чувство — близкое к радости, наслаждению. Я удовлетворен — значит, делаю свою работу должным образом.

 — Лучший из 33-х нокаутов?
— Даже не знаю. Все они разные. Честно говоря, я даже не могу выбрать. Очень сложный вопрос для меня.

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