Де Ла Хойя предсказал «настоящий ад» и количество раундов в бою Головкин — «Канело»
Основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя поделился мнением о том, сколько раундов продлится намеченный на 16 сентября бой между его подопечным мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
«У нас есть Головкин, который все время идет вперед. Он мощно бьет с обеих рук. Он ищет нокаут и его рекорд наглядно это доказывает. Он нокаутирует всех всю свою карьеру.
Тот факт, что «Канело» чувствует, что ему есть что доказывать, заставит его показать все самое лучшее. Это будет отличный бой. Я думаю, что это будет
При этом промоутер ранее не исключил, что «Канело» может быть нокаутирован, а может и уничтожить Головкина.
Бой Головкин — «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет в
В США бой будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Ранее был сформирован андеркарт для показа на PPV.
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