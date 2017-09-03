Двукратный олимпийский чемпион: Однозначно буду болеть за Головкина в бою с «Канело». Мы с ним на одной Олимпиаде выступали

— Продлится ли бой Головкина с Альваресом все 12 раундов?

— Мне бы этого хотелось.

— Почему?

— Это два высококлассных боксера. Будет обидно, если кто-то проиграет досрочно. Понятно, что у каждого есть свои болельщики, и они хотят победы нокаутом, но я бы хотел посмотреть, как боксеры распределят свои силы по дистанции и смогут ли они перестроиться. На протяжении 12 раундов сложится более объективная картина.

— Объективная картина не сложилась в первом поединке Сергея Ковалева и Андре Уорда. Как бы это не повторилось в пользу Альвареса…

— Не исключено. Все понимают, что в первом бою победил Сергей, и никаких вопросов к нему не было. Это могло расслабить и сыграть злую шутку с Сергеем перед реваншем. И здесь все может быть. Оба будут стремиться завершить бой досрочно.

— Как Головкин проявил себя в последних боях с Келлом Бруком и Дэнни Джейкобсом?

— С Бруком бой был не в равных условиях. Британец был намного легче. С Джейкобсом редкий бой для Головкина, который прошел всю дистанцию и выявил определенные проблемы в действиях Геннадия. Наверное, он нацелился на один удар и досрочное завершение боя. Головкин слишком откровенно это делал. Это было видно и сопернику и это помешало Геннадию. Хотелось бы, чтобы он не заряжался на один удар, а продолжал боксировать. У него будет хороший настрой. Уверен, что все получится.

— А не с возрастом ли была связана проблема?

— Нет. Думаю, все-таки с заряженностью на один удар.

— Стал ли Альварес сильнее за последние два года?

— Наверное, да. Опыт. И он моложе. В этом плане он смотрится перспективнее. Но этот фактор не станет решающим.

— А что может стать решающим фактором?

— Головкин выйдет на ринг с более холодной головой и навяжет свою тактику. На самом деле факторов много.

— Болеть будете за Головкина?

— Однозначно. Это боксер с постсоветского пространства. И на одной Олимпиаде мы с ним выступали. Мы особо не общались, но я видел его бои. После награждения даже гуляли в одном кафе. Тогда его за счет опыта победил Гайдарбек Гайдарбеков. Это была его вторая Олимпиада. На первой он выиграл серебро. Бой был сложным и равным, но Гайдар был чуть сильнее. А уровень у них был примерно одинаковый.

Ранее опасения по поводу судейства в бою Головкина и «Канело» высказал другой российский боксер Максим Власов, выступающий в первом тяжелом весе. Эту тему обсудил и его соотечественник Константин Пономарев, выступающий в полусредней весовой категории и тренирующийся у известного специалиста Абеля Санчеса, который является наставником Головкина.