Российский боксер Дмитрий Кудряшов заявил, что «по любому пройдет» Дортикоса в WBSS

Кудряшов 23 сентября в штате Техас, США, проведет бой с Дортикосом. На кону поединка также будет стоять пояс WBA Regular в первом тяжелом весе. В активе 31-летнего Дортикоса 21 победа (20 нокаутом), чемпион WBC Silver Кудряшов на профессиональном ринге одержал 21 победу (все нокаутом) при одном поражении.

«Мне не нужно было особо изучать Дортикоса, потому что я в принципе интересуюсь всеми топовыми боксерами своего веса, коим он и является. У меня есть понимание, что это за боксер, сейчас детально все разбираем — сильные и слабые стороны, — сказал Кудряшов по телефону. — Я впервые буду боксировать в Америке, но абсолютно никакой нервозности из-за этого нет. Было сложнее боксировать в прошлом бою дома в Ростове-на-Дону. Насчет уверенности относительно боя, то зачем я здесь нахожусь. Пройду его по любому».