Российский боксер Дмитрий Кудряшов заявил, что «по любому пройдет» Дортикоса в WBSS
МОСКВА, 3 сен —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Россиянин Дмитрий Кудряшов заявил агентству «Р-Спорт», что полностью уверен в своем выходе в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) по итогам поединка с кубинцем Юниером Дортикосом.
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Кудряшов 23 сентября в штате Техас, США, проведет бой с Дортикосом. На кону поединка также будет стоять пояс WBA Regular в первом тяжелом весе. В активе 31-летнего Дортикоса 21 победа (20 нокаутом), чемпион WBC Silver Кудряшов на профессиональном ринге одержал 21 победу (все нокаутом) при одном поражении.
«Мне не нужно было особо изучать Дортикоса, потому что я в принципе интересуюсь всеми топовыми боксерами своего веса, коим он и является. У меня есть понимание, что это за боксер, сейчас детально все разбираем — сильные и слабые стороны, — сказал Кудряшов по телефону. — Я впервые буду боксировать в Америке, но абсолютно никакой нервозности
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