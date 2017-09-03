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https://sport.mail.ru/news/boxing/30880960/
3 сентября 2017, 10:35 | Бокс | Р-Спорт

Российский боксер Дмитрий Кудряшов заявил, что «по любому пройдет» Дортикоса в WBSS

МОСКВА, 3 сен — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Россиянин Дмитрий Кудряшов заявил агентству «Р-Спорт», что полностью уверен в своем выходе в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) по итогам поединка с кубинцем Юниером Дортикосом.

<em>МОСКВА 3 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr> </em>Россиянин Дмитрий <span class=error>Кудряшов</span> заявил агентству Р-Спорт что полностью уверен в своем выходе в полуфинал Всемирной боксерской <span class=error>суперсерии</span> (<span class=error>WBSS</span>) по итогам поединка с кубинцем <span class=error>Юниером</span> <span class=error>Дортикосом</span>. Увеличить
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Кудряшов 23 сентября в штате Техас, США, проведет бой с Дортикосом. На кону поединка также будет стоять пояс WBA Regular в первом тяжелом весе. В активе 31-летнего Дортикоса 21 победа (20 нокаутом), чемпион WBC Silver Кудряшов на профессиональном ринге одержал 21 победу (все нокаутом) при одном поражении.

«Мне не нужно было особо изучать Дортикоса, потому что я в принципе интересуюсь всеми топовыми боксерами своего веса, коим он и является. У меня есть понимание, что это за боксер, сейчас детально все разбираем — сильные и слабые стороны, — сказал Кудряшов по телефону. — Я впервые буду боксировать в Америке, но абсолютно никакой нервозности из-за этого нет. Было сложнее боксировать в прошлом бою дома в Ростове-на-Дону. Насчет уверенности относительно боя, то зачем я здесь нахожусь. Пройду его по любому».
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