Энди Ли: Головкин и «Канело» не любители потрепаться, поэтому их бой не привлекает такого внимания, как шоу Мейвезер-МакГрегор

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«Существует много способов поднять шумиху вокруг боя. Если поединок реально стоящий, то ему не требуется вся эта раскрутки среди публики, которая ничего не знает о боксе или боях. Через пару недель пройдет самый большой поединок в среднем весе за последние много лет.

Головкин встретится с Альваресом, и если сравнивать этот бой с противостоянием МакГрегора и Мейвезера — это небо и земля. Настоящий бой, реальный, и, возможно, он будет лучшим за последние 15 лет. Вероятно мы станем свидетелями величайшего поединка со времен поединка Шугара Рэя Леонарда против Марвина Хаглера.

Головкин и Альварес не любители потрепаться или огрызаться, поэтому их бой не привлекает такого внимания, как шоу Мейвезера и МакГрегора. Эти парни (Головкин и Альварес) пример для подражания, — цитирует Ли Newstalk.com.

Ранее основатель промоутерской компании Golden Boy Promotion Оскар Де Ла Хойя также заявил, что предстоящий бой Головкина и «Канело» является самым большим в истории среднего дивизиона.