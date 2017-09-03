Обидчик Аманкула по финалу признан лучшим боксером чемпионата мира в Гамбурге

Лучшим боксером турнира признан 22-летний украинец Александр Хижняк, победивший в финальном противостоянии в весовой категории до 75 килограмма казахстанца Абильхана Аманкула.

В номинации «Лучшая команда» победила Куба, которая с пятью золотыми и двумя серебряными наградами выиграла командный зачет первенства. Лучшим тренером был признан Билли Уолш из команды США, подопечные которого завоевали одно «серебро» и две «бронзы». Приз Fair Play достался Артему Арутюняну, выступающему за Германию.

Напомним, сборная Казахстана заняла в командном зачете третье место с шестью наградами, уступив Узбекистану лишь по разнице серебряных наград. В составе казахстанской команды «золото» выиграл Кайрат Ералиев, «серебро» — Абильхан Аманкул и Камшыбек Кункабаев, а «бронзу» — Ержан Жомарт, Абылайхан Жусупов и Василий Левит.