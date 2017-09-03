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3 сентября 2017, 10:38 | Бокс | Vesti.kz

До боя Головкин — Альварес осталось две недели

До боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) осталось две недели, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об этом напомнил сам Головкин, разместив на своей странице в Instagram видеоролик с фрагментами его боев и Альвареса. «Две недели. #CaneloGGG», — подписал казахстанец.

Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы Головкина, а также звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от «Канело».

В США бой будет транслироваться через систему PPV (платные трансляции) на телеканеле HBO. Ранее был сформирован андеркарт для показа на PPV.

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