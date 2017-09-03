До боя Головкин — Альварес осталось две недели
До боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) осталось две недели, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Об этом напомнил сам Головкин, разместив на своей странице в Instagram видеоролик с фрагментами его боев и Альвареса. «Две недели. #CaneloGGG», — подписал казахстанец.
Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в
В США бой будет транслироваться через систему PPV (платные трансляции) на телеканеле HBO. Ранее был сформирован андеркарт для показа на PPV.
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