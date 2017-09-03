Две медали как утешение: сборная России провалила ЧМ по боксу

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Второе место занял Евгений Тищенко, который является чемпионом мира и олимпийским чемпионом в весовой категории до 91 кг. Тамир Галанов завоевал бронзу в весе до 52 кг. Без наград остались Василий Егоров (до 49 кг), Габил Мамедов (60), Виталий Дунайцев (64), Сергей Собылинский (69), Петр Хамуков (75), Муслим Гаджимагомедов (81) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).

Первое место в командном зачете заняла сборная Кубы, боксеры которой завоевали пять золотых и две серебряные медали. Второе место — у сборной Узбекистана (1−3−2), третьими стали казахстанцы (1−2−3). Сборная России заняла седьмое место.

В предыдущий раз российские боксеры оставались без золотых медалей на чемпионате мира, который прошел 18 лет назад на мировом первенстве в американском Хьюстоне. Тогда сборная России выиграла шесть медалей — три серебра и три бронзы. Отечественные боксеры в третий раз не смогли завоевать золото на мировом первенстве. На турнире 1993 года в финском Тампере россияне выиграли четыре бронзовые награды.

На прошлом чемпионате мира в Дохе в 2015 году российская сборная завоевала два золота, серебро и бронзу. Чемпионами стали Виталий Дунайцев (до 64 кг) и Тищенко (до 91 кг). Василий Егоров (до 49 кг) выиграл серебро, а Павел Силягин (до 81 кг) — бронзу.

«Выступление провальное»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев еще по ходу чемпионата не стеснялся в выражениях и откровенно назвал «провалом» выступление команды на турнире.

«Выступление действительно провальное. Но нам необходимо многое менять. Да и обвинять нынешнего тренера Эдуарда Кравцова в таком результате нельзя, ведь он и так функционально подготовил команду», — сказал Кремлев ТАСС по завершении турнира.

По его словам, изменений в команде следует ждать после чемпионата России в Грозном. Однако, как заявил Кремлев, Кравцов в любой ситуации продолжит работу с командой (он возглавил ее лишь в конце июня, после чемпионата Европы в украинском Харькове).

Главный тренер команды отметил, что данный результат на турнире был ожидаем, и сообщил, что у него есть план развития команды на олимпийский период.

«Мы ожидали такого исхода, — сказал Кравцов ТАСС. — Но что поделать, если в сборной фактически нет боксеров самого высокого уровня. Мы и так подготовили команду функционально. Но тактически что-то изменить было нельзя за такой короткий срок».

Тренерский совет подведет итоги выступления сборной 8 сентября, тогда же будет заслушан отчет главного тренера команды.

Сочи официально принял эстафету

Но были на мировом первенстве и приятные новости. Федерация бокса России приняла эстафету от Федерации бокса Германии по проведению чемпионата мира.

Мировое первенство в 2019 году пройдет в Сочи, его примет ледовый дворец «Айсберг».

Соответствующее решение в июле было принято исполкомом Международной ассоциации бокса (АИБА) на выборах стран- организаторов турнира.

Чемпионаты мира по боксу проводятся с 1974 года. Мировое первенство в Гамбурге стало 20-м в истории.