Казахстанец Кункабаев проиграл в финале ЧМ боксеру с опытом побед над Джошуа и Дычко

Его соперником был опытный Магомедрасул Меджидов из Азербайджана, который победил раздельным решением судей.

Для 25-летнего Кункабаева этот чемпионат мира стал первым в карьере. В этом году он стал вторым на чемпионате Азии. Также он известен по выступлениям за клуб «Астана Арланс» во Всемирной серии бокса (WSB), а в 2014 году победил на чемпионате мира среди военнослужащих.

Отметим, что 31-летний Меджидов завоевал третью золотую медаль на чемпионатах мира. В 2011 году в Баку он победил в финале будущего олимпийского чемпиона британца Энтони Джошуа, а в 2013 в Алматы нокаутировал казахстанца Ивана Дычко.

При этом Джошуа после поражения от Меджидова не проигрывал ни в любителях, ни в профи (19 побед, 19 нокаутом). А вот Дычко смог взять реванш, победив Меджидова в 1/8 финала Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро — бой закончился из-за травмы азербайджанца.

Медаль Кункабаев стала для Казахстана шестой в Гамбурге. Ранее «золото» завоевал казахстанец Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), «серебра» удостоился Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), а бронзовыми призерами стали Ержан Жомарт (до 49 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма).

У Казахстана в ближайшие минуты готовится выйти на ринг Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма), чьим соперником в бою за «золото» станет опытный азербайджанец Магомедрасул Меджидов.