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2 сентября 2017, 22:51 | Бокс | ТАСС

Россиянин Тищенко стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в весе до 91 кг

ТАСС, 2 сентября. Российский боксер Евгений Тищенко стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в весовой категории до 91 кг. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Россиянин Тищенко стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в весе до 91 кг - Фото Увеличить
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В финале Тищенко раздельным решением судей проиграл кубинцу Эрисланди Савону. Бронзовыми призерами стали Санжар Турсунов из Узбекистана и Василий Левит из Казахстана.

Тищенко является олимпийским чемпионом 2016 года. В активе россиянина золото мирового первенства 2015 года, тогда в финале Тищенко также встречался с Савоном. Сборная России по боксу впервые с 1999 года не смогла завоевать ни одной золотой медали мирового первенства.

В общекомандном зачете лидирует сборная Кубы, которая заработала пять золотых и две серебряных медали. Второе место занимает сборная Узбекистана (1−3−2), третьей идет команда Казахстана (1−1−3).

Чемпионат мира по боксу завершится 3 сентября.
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