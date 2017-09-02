Россиянин Тищенко стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в весе до 91 кг
ТАСС, 2 сентября. Российский боксер Евгений Тищенко стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в весовой категории до 91 кг. Турнир проходит в немецком Гамбурге.
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В финале Тищенко раздельным решением судей проиграл кубинцу Эрисланди Савону. Бронзовыми призерами стали Санжар Турсунов из Узбекистана и Василий Левит из Казахстана.
Тищенко является олимпийским чемпионом 2016 года. В активе россиянина золото мирового первенства 2015 года, тогда в финале Тищенко также встречался с Савоном. Сборная России по боксу впервые с 1999 года не смогла завоевать ни одной золотой медали мирового первенства.
В общекомандном зачете лидирует сборная Кубы, которая заработала пять золотых и две серебряных медали. Второе место занимает сборная Узбекистана (1−3−2), третьей идет команда Казахстана (1−1−3).
Чемпионат мира по боксу завершится 3 сентября.
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