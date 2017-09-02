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2 сентября 2017, 22:29 | Бокс | Vesti.kz

Кубинский боксер Хулио Сесар Ла Крус выиграл четвертый подряд чемпионат мира

Кубинец Хулио Сесар ла Крус стал победителем чемпионата мира-2017 по боксу в немецком Гамбурге, передает корреспондент Vesti.kz.

В финале весовой категории до 81 килограмма он победил ирландца Джозефа Уорда — 5:0.

Олимпийский чемпион Ла Крус в четвертый раз подряд выиграл чемпионат мира — 2011, 2013, 2015 и 2017. На мировом первенстве в 2011 и 2013 году, а также на в Играх в Рио 28-летний кубинец в финале побеждал казахстанца Адильбека Ниязымбетова.

23-летний Уорд в третий раз в карьере стал призером чемпионата мира. В 2011 году он завоевал «бронзу», а в 2015 году проиграл в финале Ла Крусу.

«Золото» Ла Круса стало для Кубы четвертым на этом турнире.

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