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https://sport.mail.ru/news/boxing/30879195/
2 сентября 2017, 22:06 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанец Абильхан Аманкул проиграл в финале чемпионата мира-2017 по боксу

Казахстанский боксер Абильхан Аманкул стал серебряным призером чемпионата мира-2017 в немецком Гамбурге, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперником Аманкула по главному бою весовой категории до 75 килограмм был 22-летний украинец Александр Хижняк, приехавший на турнир в статусе действующего чемпиона Европы. По итогам трех раундов единогласным решением победил Хижняк — 5:0.

Для 20-летнего Аманкула этот чемпионат мира стал первым в карьере. По ходу турнира он выбил сразу двух призеров последней Олимпиады: в четвертьфинале победил золотого медалиста Игр-2016 кубинца Арлена Лопеса, заставив того сложить полномочия чемпиона мира, а в полуфинале был сильнее бронзового призера Камрана Шахсуварлы, который родился в Актобе и не смог пробиться в сборную Казахстана.

Ранее золотую медаль завоевал казахстанец Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), а бронзовыми призерами стали Ержан Жомарт (до 49 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма).

У Казахстана в ближайшие минуты готовится выйти на ринг Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма), чьим соперником в бою за «золото» станет опытный азербайджанец Магомедрасул Меджидов.

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