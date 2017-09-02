Казахстанец Абильхан Аманкул проиграл в финале чемпионата мира-2017 по боксу

Соперником Аманкула по главному бою весовой категории до 75 килограмм был 22-летний украинец Александр Хижняк, приехавший на турнир в статусе действующего чемпиона Европы. По итогам трех раундов единогласным решением победил Хижняк — 5:0.

Для 20-летнего Аманкула этот чемпионат мира стал первым в карьере. По ходу турнира он выбил сразу двух призеров последней Олимпиады: в четвертьфинале победил золотого медалиста Игр-2016 кубинца Арлена Лопеса, заставив того сложить полномочия чемпиона мира, а в полуфинале был сильнее бронзового призера Камрана Шахсуварлы, который родился в Актобе и не смог пробиться в сборную Казахстана.

Ранее золотую медаль завоевал казахстанец Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), а бронзовыми призерами стали Ержан Жомарт (до 49 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма).

У Казахстана в ближайшие минуты готовится выйти на ринг Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма), чьим соперником в бою за «золото» станет опытный азербайджанец Магомедрасул Меджидов.