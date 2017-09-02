Кубинский боксер Альварес потерпел первое поражение за четыре чемпионата мира

26-летний Альварес выигрывал чемпионаты мира в 2011, 2013 и 2015 году. Чуть хуже складываются дела у кубинца на Олимпийских играх — и в 2012, и в 2016 были лишь бронзовые медали.

22-летний Умиа впервые в карьере выиграл медаль на чемпионате мира. В 2016 году он дошел до финала Олимпиады.