Кубинский боксер Альварес потерпел первое поражение за четыре чемпионата мира
Кубинский боксер Ласаро Альварес проиграл французу Софьяну Умиа в финале чемпионата мира-2017 в немецком Гамбурге, передает корреспонденту Vesti.kz.
26-летний Альварес выигрывал чемпионаты мира в 2011, 2013 и 2015 году. Чуть хуже складываются дела у кубинца на Олимпийских играх — и в 2012, и в 2016 были лишь бронзовые медали.
22-летний Умиа впервые в карьере выиграл медаль на чемпионате мира. В 2016 году он дошел до финала Олимпиады.
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