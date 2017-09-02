Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30878860/
2 сентября 2017, 20:48 | Бокс | Vesti.kz

Кубинский боксер Альварес потерпел первое поражение за четыре чемпионата мира

Кубинский боксер Ласаро Альварес проиграл французу Софьяну Умиа в финале чемпионата мира-2017 в немецком Гамбурге, передает корреспонденту Vesti.kz.

26-летний Альварес выигрывал чемпионаты мира в 2011, 2013 и 2015 году. Чуть хуже складываются дела у кубинца на Олимпийских играх — и в 2012, и в 2016 были лишь бронзовые медали.

22-летний Умиа впервые в карьере выиграл медаль на чемпионате мира. В 2016 году он дошел до финала Олимпиады.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
2 сентября

Узбекистан проиграл Кубе третий подряд финальный бой чемпионата мира-2017

Кубинский боксер Альварес потерпел первое поражение за четыре чемпионата мира

Видео "золотого" боя Кайрата Ералиева на чемпионате мира-2017