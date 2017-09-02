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https://sport.mail.ru/news/boxing/30878621/
2 сентября 2017, 20:10 | Бокс | Vesti.kz

Узбекистан проиграл Кубе во втором подряд бою в финале чемпионата мира по боксу

Кубинский боксер Йосвани Вейтия победил Жасурбека Латипова из Узбекистана в финале чемпионата мира-2017 по боксу, передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок весовой категории до 52 килограммов завершился победой Вейтия, который в третьем раунде отправлял соперника в нокдаун — 5:0.

25-летний Вейтия впервые в карьере стал чемпионом стал — на ЧМ-2013 в Алматы стал бронзовым призером, а спустя два года в Дохе дошел до финала. Его ровесник Латипов на ЧМ-2011 в Баку выигрывал «бронзу», а в Алматы проиграл в финале.

Открылся же финал ЧМ-2017 боем весе до 49 килограммов, в котором кубинец Хоанис Архилагос победил Хасанбоя Дусматова из Узбекистана.
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