Обидчик Жомарта Ержана победил узбека Хасанбою Дусматову в финале чемпионата мира

Поединок весовой категории до 49 килограммов завершился победой Архилагоса раздельным решением.

Отметим, что в полуфинале Архилагос выбил казахстанца Жомарта Ержана, который стал бронзовым призером.

24-летний Дусматов, который в 2016 году выиграл Олимпиаду и Кубок Вэла Баркера — приз самому техничному боксеру, впервые в карьере завоевал медаль на чемпионате мира. А 20-летний Архилагос во второй раз подряд выиграл чемпионат мира.