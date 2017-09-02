Обидчик Жомарта Ержана победил узбека Хасанбою Дусматову в финале чемпионата мира
Кубинец Хоанис Архилагос победил Хасанбоя Дусматова из Узбекистана в финале чемпионата мира-2017 в немецком Гамбурге, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок весовой категории до 49 килограммов завершился победой Архилагоса раздельным решением.
Отметим, что в полуфинале Архилагос выбил казахстанца Жомарта Ержана, который стал бронзовым призером.
24-летний Дусматов, который в 2016 году выиграл Олимпиаду и Кубок Вэла Баркера — приз самому техничному боксеру, впервые в карьере завоевал медаль на чемпионате мира. А 20-летний Архилагос во второй раз подряд выиграл чемпионат мира.
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