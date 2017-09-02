Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30878456/
2 сентября 2017, 19:41 | Бокс | Vesti.kz

Обидчик Жомарта Ержана победил узбека Хасанбою Дусматову в финале чемпионата мира

Кубинец Хоанис Архилагос победил Хасанбоя Дусматова из Узбекистана в финале чемпионата мира-2017 в немецком Гамбурге, передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок весовой категории до 49 килограммов завершился победой Архилагоса раздельным решением.

Отметим, что в полуфинале Архилагос выбил казахстанца Жомарта Ержана, который стал бронзовым призером.

24-летний Дусматов, который в 2016 году выиграл Олимпиаду и Кубок Вэла Баркера — приз самому техничному боксеру, впервые в карьере завоевал медаль на чемпионате мира. А 20-летний Архилагос во второй раз подряд выиграл чемпионат мира.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Иса Акбербаев рассказал о планах провести бой с Денисом Лебедевым

Иса Акбербаев рассказал о планах провести бой с Денисом Лебедевым

Казахстанский боксер Иса Акбербаев рассказал о ближайших планах провести большой поединок. В интервью FightSpace обладатель пояса WBA West Asia в первом тяжелом весе отметил, что был бы рад бою с россиянином Денисом Лебедевым, в активе которого титул чемпиона мира WBA (Super), а также назвал подопечного Абеля Санчеса — Мурата Гассиева — лучшим боксером этого дивизиона.
Еще 7 новостей  Все новости
2 сентября

Узбекистан проиграл Кубе во втором подряд бою в финале чемпионата мира по боксу

Обидчик Жомарта Ержана победил узбека Хасанбоя Дусматова в финале чемпионата мира

Иса Акбербаев рассказал о планах провести бой с Денисом Лебедевым