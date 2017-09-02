Иса Акбербаев рассказал о планах провести бой с Денисом Лебедевым
Казахстанский боксер Иса Акбербаев рассказал о ближайших планах провести большой поединок. В интервью FightSpace обладатель пояса WBA West Asia в первом тяжелом весе отметил, что был бы рад бою с россиянином Денисом Лебедевым, в активе которого титул чемпиона мира WBA (Super), а также назвал подопечного Абеля Санчеса — Мурата Гассиева — лучшим боксером этого дивизиона.
— Планирую сделать большой бой. Отбоксировать с
— Получается, что свободен только Денис Лебедев.
— Денис Лебедев да, остался из топов один. И мой бой за титул WBA West Asia не случаен. Посмотрим, что будет. Бог даст, может и получится, договоримся. Я был бы рад и счастлив, если бы договор удался, и бой состоялся с Денисом.
— Иса, а кого считаете лучшим боксером первого тяжелого веса из чемпионов?
— Пусть мой ответ будет чисто субъективным мнением, но свой голос отдам за Мурата Гассиева. Он молод, силен, голоден до побед. У него огромнейший потенциал.
Напомним, что в своем последнем поединке, который прошел в Сочи, Акбербаев нокаутировал бывшего претендента на титулы чемпиона мира украинца Юрия Барашьяна, и завоевал пояс WBA West Asia (Западная Азия), который находится на низшей ступени в линейке титулов WBA.
В свою очередь Лебедев 9 июля защитил титул чемпиона мира по версии WBA (Super), победив единогласным решением судей австралийца Марка Флэнагана.
Мурат Гассиев последние три года вместе с группой боксеров готовится к боям у Абеля Санчеса в лагере Big Bear (штат Калифорния, США).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter