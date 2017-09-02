Иса Акбербаев рассказал о планах провести бой с Денисом Лебедевым

— Планирую сделать большой бой. Отбоксировать с кем-нибудь из топов первого тяжелого веса. С кем-нибудь не получится, конечно. Многие сейчас выступают в серии (Всемирная суперсерия бокса — прим. ред.), все об этом знают. Остается не так много боксеров. Надеюсь, с кем-нибудь, кто будет свободен, мы сделаем хороший бой.

— Получается, что свободен только Денис Лебедев.

— Денис Лебедев да, остался из топов один. И мой бой за титул WBA West Asia не случаен. Посмотрим, что будет. Бог даст, может и получится, договоримся. Я был бы рад и счастлив, если бы договор удался, и бой состоялся с Денисом.

— Иса, а кого считаете лучшим боксером первого тяжелого веса из чемпионов?

— Пусть мой ответ будет чисто субъективным мнением, но свой голос отдам за Мурата Гассиева. Он молод, силен, голоден до побед. У него огромнейший потенциал.

Напомним, что в своем последнем поединке, который прошел в Сочи, Акбербаев нокаутировал бывшего претендента на титулы чемпиона мира украинца Юрия Барашьяна, и завоевал пояс WBA West Asia (Западная Азия), который находится на низшей ступени в линейке титулов WBA.

В свою очередь Лебедев 9 июля защитил титул чемпиона мира по версии WBA (Super), победив единогласным решением судей австралийца Марка Флэнагана.

Мурат Гассиев последние три года вместе с группой боксеров готовится к боям у Абеля Санчеса в лагере Big Bear (штат Калифорния, США).