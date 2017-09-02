К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Решение остановить бой было основано не на признаках усталости, а на признаках травмы мозга.

Потеря контроля над движениями или головокружение и потеря равновесия являются признаками сотрясения мозга, легкой черепно-мозговой травмы. Усталость может вызывать медленные и вялые движения, но не приводит к потере баланса и плохой координации, которую Макгрегор проявил в 10-м раунде", — сказал О́Кэрролл.

Напомним, Мейвезер в прошедшие выходные в бою по правилам бокса победил техническим нокаутом МакГрегора в десятом раунде. В примечании к результату поединка указано, что МакГрегор отстранен до 26 октября. Как отмечают СМИ, ирландец не сможет участвовать в поединках, спаррингах и даже тренировочном процессе по медицинским показаниям.