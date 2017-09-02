Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30877980/
2 сентября 2017, 18:03 | Бокс | Vesti.kz

Бой Мейвезер — МакГрегор остановили из-за признаков черепно-мозговой травмы

Причиной остановки боя между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в легком весе Конором МакГрегором стали признаки сотрясения мозга. Об этом сообщает Vice Sports со ссылкой на спортивного медика Дэррага О́Кэрролла.

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017

«Решение остановить бой было основано не на признаках усталости, а на признаках травмы мозга.

Потеря контроля над движениями или головокружение и потеря равновесия являются признаками сотрясения мозга, легкой черепно-мозговой травмы. Усталость может вызывать медленные и вялые движения, но не приводит к потере баланса и плохой координации, которую Макгрегор проявил в 10-м раунде", — сказал О́Кэрролл.

Напомним, Мейвезер в прошедшие выходные в бою по правилам бокса победил техническим нокаутом МакГрегора в десятом раунде. В примечании к результату поединка указано, что МакГрегор отстранен до 26 октября. Как отмечают СМИ, ирландец не сможет участвовать в поединках, спаррингах и даже тренировочном процессе по медицинским показаниям.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Пинчук прокомментировал замену Левита и рассказал о последствиях травмы носа

Пинчук прокомментировал замену Левита и рассказал о последствиях травмы носа

Казахстанский тяжеловес Антон Пинчук перед финалом WSB рассказал о замене Василия Левита в «Астана Арланс», а также прокомментировал поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, передает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
2 сентября

Сборная Казахстана по футболу прибыла в Варшаву на матч с Польшей

Айтжанов рассказал о настрое казахстанских боксеров на финалы ЧМ-2017

Жанат ясно дал понять: он готов драться на родной арене соперника - менеджер Жакиянова