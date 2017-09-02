Бой Мейвезер — МакГрегор остановили из-за признаков черепно-мозговой травмы
Причиной остановки боя между
экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в легком весе Конором МакГрегором стали признаки сотрясения мозга. Об этом сообщает Vice Sports со ссылкой на спортивного медика Дэррага О́Кэрролла.
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Видимо, что-то случилось...
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«Решение остановить бой было основано не на признаках усталости, а на признаках травмы мозга.
Потеря контроля над движениями или головокружение и потеря равновесия являются признаками сотрясения мозга, легкой
Напомним, Мейвезер в прошедшие выходные в бою по правилам бокса победил техническим нокаутом МакГрегора в десятом раунде. В примечании к результату поединка указано, что МакГрегор отстранен до 26 октября. Как отмечают СМИ, ирландец не сможет участвовать в поединках, спаррингах и даже тренировочном процессе по медицинским показаниям.
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