Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30877788/
2 сентября 2017, 17:24 | Бокс | Sports.kz

Головкин пообещал удивить «Канело» чем-то новым в предстоящем бою

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) дал эксклюзивное интервью Los Angeles Times в рамках передачи «Pound for Pound: “Канело” — GGG», сообщает Sports.kz.

— Каждый бой — разный, но это настоящий бой, бой мечты. У нас одинаковые размеры, одинаковая сила, одинаковый стиль. Мы тренировались вместе и хорошо знаем друг друга. Но он обязательно покажет что-то новое в нашем бою, а я, в свою очередь, тоже покажу что-то новое — у нас с тренером Абелем Санчесом есть много идей. Думаю, бой с «Канело» — определяющий в моей карьере, — сказал Головкин.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.

Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.7, победа Альвареса — 2.4, ничья — 26.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Бой Мейвезер — МакГрегор остановили из-за признаков черепно-мозговой травмы

Бой Мейвезер — МакГрегор остановили из-за признаков черепно-мозговой травмы

Причиной остановки боя между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в легком весе Конором МакГрегором стали признаки сотрясения мозга. Об этом сообщает Vice Sports со ссылкой на спортивного медика Дэррага О́Кэрролла.
Еще 7 новостей  Все новости
02 сентября

Казахстан уступает Кубе и Узбекистану по количеству боксеров в финале чемпионата мира-2017

Когда и с кем казахстанские боксеры проведут финалы чемпионата мира-2017

Аблайхан Жусупов проиграл узбеку и выиграл «бронзу» чемпионата мира-2017