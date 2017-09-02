Головкин пообещал удивить «Канело» чем-то новым в предстоящем бою

— Каждый бой — разный, но это настоящий бой, бой мечты. У нас одинаковые размеры, одинаковая сила, одинаковый стиль. Мы тренировались вместе и хорошо знаем друг друга. Но он обязательно покажет что-то новое в нашем бою, а я, в свою очередь, тоже покажу что-то новое — у нас с тренером Абелем Санчесом есть много идей. Думаю, бой с «Канело» — определяющий в моей карьере, — сказал Головкин.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.



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