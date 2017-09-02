Головкин пообещал удивить «Канело» чем-то новым в предстоящем бою
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) дал эксклюзивное интервью Los Angeles Times в рамках передачи «Pound for Pound: “Канело” — GGG», сообщает Sports.kz.
— Каждый бой — разный, но это настоящий бой, бой мечты. У нас одинаковые размеры, одинаковая сила, одинаковый стиль. Мы тренировались вместе и хорошо знаем друг друга. Но он обязательно покажет
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на
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