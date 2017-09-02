«Дюк Раган готов прервать 18-летнюю засуху: прошло почти два десятилетия с тех пор, как американский боксер легчайшего веса слышал гимн США на чемпионате мира. Рагану предстоит провести бой со своим самым трудным соперником — Кайратом Ералиевым из Казахстана. Однако они уже встречались на ринге прежде — в марте на “Кубке химиков” в Галле — тогда Дюк победил единогласным решением судей. Таким образом, они знакомы с тактикой друг друга. Субботняя эпическая битва может войти в учебники по истории», — пишет сайт.



Бой Раган — Ералиев начнется после 22:00 по астанинскому времени.