В сборной США считают, что «эпическая битва» Раган — Ералиев войдет в учебники по истории
Официальный сайт сборной США по боксу TeamUSA.org прокомментировал предстоящий финальный бой на чемпионате мира-2017 в весовой категории до 56 килограммов, в котором встретятся американец Дюк Раган и казахстанец Кайрат Ералиев, сообщает Sports.kz.
«Дюк Раган готов прервать 18-летнюю засуху: прошло почти два десятилетия с тех пор, как американский боксер легчайшего веса слышал гимн США на чемпионате мира. Рагану предстоит провести бой со своим самым трудным соперником — Кайратом Ералиевым из Казахстана. Однако они уже встречались на ринге прежде — в марте на “Кубке химиков” в Галле — тогда Дюк победил единогласным решением судей. Таким образом, они знакомы с тактикой друг друга. Субботняя эпическая битва может войти в учебники по истории», — пишет сайт.
Бой Раган — Ералиев начнется после 22:00 по астанинскому времени.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter