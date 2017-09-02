Евгений Тищенко: Психологически этот чемпионат самый сложный для меня

«Я чувствовал соперника, в третьем раунде оставались силы, чтобы еще прибавить. Этим поединком я больше всего доволен на чемпионате мира. Психологически этот чемпионат самый сложный для меня, и надеюсь, что со своим следующим соперником в финале мы подарим зрителям красивый бой», — цитирует Тищенко официальный сайт Федерации бокса России.

Напомним, в финале весовой категории до 91-го килограмма Тищенко встретится с кубинецем Эрисланди Савоном, который на стадии полуфинала весьма спорным решением судей победил казахстанца Василия Левита.

26-летний Тищенко в Гамбурге защищает звание действующего чемпиона мира, а в 2016 году в финале Олимпиады он со скандалом победил казахстанца Василия Левита — результат поединка специалисты и болельщики со всего мира назвали ограблениями, а зал в Рио освистал россиянина.