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2 сентября 2017, 17:05 | Бокс | Vesti.kz

Евгений Тищенко: Психологически этот чемпионат самый сложный для меня

Российский боксер Евгений Тищенко поделился ожиданиями от финального поединка на чемпионате мира, который проходит в Гамбурге. Он отметил, что для него это непростой турнир.

«Я чувствовал соперника, в третьем раунде оставались силы, чтобы еще прибавить. Этим поединком я больше всего доволен на чемпионате мира. Психологически этот чемпионат самый сложный для меня, и надеюсь, что со своим следующим соперником в финале мы подарим зрителям красивый бой», — цитирует Тищенко официальный сайт Федерации бокса России.

Напомним, в финале весовой категории до 91-го килограмма Тищенко встретится с кубинецем Эрисланди Савоном, который на стадии полуфинала весьма спорным решением судей победил казахстанца Василия Левита.

26-летний Тищенко в Гамбурге защищает звание действующего чемпиона мира, а в 2016 году в финале Олимпиады он со скандалом победил казахстанца Василия Левита — результат поединка специалисты и болельщики со всего мира назвали ограблениями, а зал в Рио освистал россиянина.
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