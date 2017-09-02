Экс-соперник Головкина признал, что казахстанец хорош во всем

— За счет чего ему удается выделяться? Он хорош во всем: в отличной форме, сильно бьет, но больше всего меня удивило его разнообразие, — сказал Мюррей.



Головкин и Мюррей встречались на ринге в феврале 2015 года — тогда Геннадий победил техническим нокаутом в 11-м раунде.