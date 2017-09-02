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https://sport.mail.ru/news/boxing/30877607/
2 сентября 2017, 16:54 | Бокс | Sports.kz

Экс-соперник Головкина признал, что казахстанец хорош во всем

Британский боксер Мартин Мюррей (35−4−1, 16 КО) рассказал в интервью Box Nation о казахстанце Геннадии Головкине (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

— За счет чего ему удается выделяться? Он хорош во всем: в отличной форме, сильно бьет, но больше всего меня удивило его разнообразие, — сказал Мюррей.

Головкин и Мюррей встречались на ринге в феврале 2015 года — тогда Геннадий победил техническим нокаутом в 11-м раунде.

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