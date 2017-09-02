Д. Мейвезер: Атлас выставляет себя дураком, говоря о Флойде
Джефф Мейвезер, дядя и тренер 12-кратного чемпиона мира по боксу Флойда
Мейвезера-младшего, резко выступил против тренера по боксу и телеаналитика Тедди Атласа за принижение заслуг его племянника.
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«То, что он говорит, неважно. Никто из надевавших боксёрские перчатки за всю историю не достиг того, чего достиг Флойд. Такие слова выставляют его полным дураком, который ничего не понимает в боксе. Он выглядит просто придурком», — приводит слова Мейвезера Fight Hype.
Атлас работал с такими бойцами, как Майкл Мур, Барри Макгиган и Александр Поветкин.
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