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https://sport.mail.ru/news/boxing/30877255/
2 сентября 2017, 15:53 | Бокс | Чемпионат.com

Д. Мейвезер: Атлас выставляет себя дураком, говоря о Флойде

Джефф Мейвезер, дядя и тренер 12-кратного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера-младшего, резко выступил против тренера по боксу и телеаналитика Тедди Атласа за принижение заслуг его племянника.

<span class=error>Джефф</span> Мейвезер дядя и тренер 12-кратного чемпиона мира по боксу <span class=error>Флойда</span> <nobr>Мейвезера-младшего</nobr> резко выступил против тренера по боксу и <span class=error>телеаналитика</span> <span class=error>Тедди</span> Атласа за принижение заслуг его племянника. Увеличить
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«То, что он говорит, неважно. Никто из надевавших боксёрские перчатки за всю историю не достиг того, чего достиг Флойд. Такие слова выставляют его полным дураком, который ничего не понимает в боксе. Он выглядит просто придурком», — приводит слова Мейвезера Fight Hype.

Атлас работал с такими бойцами, как Майкл Мур, Барри Макгиган и Александр Поветкин.
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