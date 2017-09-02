Внеочередной конгресс AIBA пройдет в октябре-ноябре в Лозанне
ГАМБУРГ, 2 сентября /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Внеочередной конгресс Международной ассоциации бокса (AIBA), где пройдут выборы президент организации, состоится не в Дубае, а в Лозанне. Об этом ТАСС сообщил президент AIBA
Чинг-Куо Ву.
Ранее появилась информация о том, что внеочередной конгресс AIBA пройдет в Дубае в ноябре.
«Внеочередной конгресс пройдет в Лозанне, а не в Дубае, как сказал
«Конгресс пройдет после вынесения решения судом, и думаю, что он может пройти в конце октября или начале ноября», — добавил собеседник агентства.
В конце июля в Москве прошло заседание исполкома AIBA, в ходе которого 13 членов исполнительного комитета выразили вотум недоверия главе организации.
В начале августа суд в Швейцарии отказался рассматривать в ускоренном порядке вопрос отстранения Ву до проведения внеочередного конгресса. Заседание суда пройдет в середине сентября.
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