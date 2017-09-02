Казахстанский боксер подписал контракт с промоутерской компанией Ивана Дычко
Казахстанский боксер Муса Турсынгалиев подписал контракт с промоутерской компанией The Heavyweight Factory. Об этом сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
Боксер готовится к дебютному поединку на профессиональном ринге, который намечен на 28 сентября в американском Луисвилле (Кентукки).
Отметим, что Дычко сотрудничает с промоутерской компанией The Heavyweight Factory, которая также предлагала контракт олимпийскому чемпиону Данияру Елеусинову, но тот остался в любителях.
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