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https://sport.mail.ru/news/boxing/30877019/
2 сентября 2017, 15:34 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер подписал контракт с промоутерской компанией Ивана Дычко

Казахстанский боксер Муса Турсынгалиев подписал контракт с промоутерской компанией The Heavyweight Factory. Об этом сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Боксер готовится к дебютному поединку на профессиональном ринге, который намечен на 28 сентября в американском Луисвилле (Кентукки).

Отметим, что Дычко сотрудничает с промоутерской компанией The Heavyweight Factory, которая также предлагала контракт олимпийскому чемпиону Данияру Елеусинову, но тот остался в любителях.

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