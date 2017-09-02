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https://sport.mail.ru/news/boxing/30877009/
2 сентября 2017, 15:33 | Бокс | ТАСС

Швейцарский суд в сентябре вынесет решение по отстранению от должности президента AIBA

ГАМБУРГ, 2 сентября /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Заседание швейцарского суда по делу об отстранении от должности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву пройдет в середине сентября. Об этом Ву сообщил ТАСС.

«Не так давно у нас проходило заседание исполкома AIBA, — сказал Ву. — Конечно, имело место политически мотивированное желание некоторых членов исполнительного комитета провести изменения в организации. В любом случае, решение по данному вопросу примет швейцарский суд, его заседание пройдет в середине сентября. И эта ситуация не оказала никакого эффекта на чемпионат мира».

В конце июля в Москве прошло заседание исполкома AIBA, в ходе которого 13 членов исполкома выразили вотум недоверия президенту Ву. В частности, данная ситуация была обоснована вопросами некоторых членов исполнительного комитета относительно финансовой ситуации в AIBA.

В начале августа суд в Швейцарии отказался рассматривать в ускоренном порядке вопрос отстранения Ву до проведения внеочередного конгресса, который должен пройти осенью.
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ГАМБУРГ /Германия/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву заявил, что он законно управляет организацией и в ней нет временного администрирования. Об этом Ву заявил ТАСС.
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