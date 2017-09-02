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2 сентября 2017, 15:29 | Бокс | ТАСС

Президент AIBA заявил, что продолжает возглавлять организацию до решения суда

ГАМБУРГ /Германия/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву заявил, что он законно управляет организацией и в ней нет временного администрирования. Об этом Ву заявил ТАСС.

Ранее сообщалось, что организацией управляет временная администрация во главе с вице-президентом AIBA Франко Фалчинелли.

«Сейчас AIBA управляю я как президент организации. Я продолжаю работать как человек, законно наделенный властью в AIBA. Я открываю соревнования и вручаю медали спортсменам», — сказал Ву.

В конце июля в Москве прошло заседание исполкома AIBA, в ходе которого 13 членов исполкома выразили вотум недоверия главе организации.

В начале августа суд в Швейцарии отказался рассматривать в ускоренном порядке вопрос отстранения Ву до проведения внеочередного конгресса. Внеочередной конгресс запланирован на осень.
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