Денис Лебедев заявил, что будет избираться в депутаты Чехова, но из бокса не уходит

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На профессиональном ринге 38-летний Лебедев одержал 30 побед при двух поражениях. В последнем бою россиянин в июле в Екатеринбурге единогласным решением судей победил австралийца Марка Флэнагана. Выборы в Совет депутатов городского округа Чехов (Московская область) состоятся 10 сентября.

«Да, я иду на выборы», — подтвердил Лебедев по телефону информацию о том, что он зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты в Совет депутатов городского округа Чехов от партии «Единая Россия».

«Нет, конечно, — ответил он на вопрос, означает ли участие в выборах завершение карьеры. — По крайней мере, не сейчас (завершать карьеру)».

Чехов является постоянным местом проживания Лебедева.