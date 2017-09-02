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2 сентября 2017, 15:01 | Бокс | Р-Спорт

Денис Лебедев заявил, что будет избираться в депутаты Чехова, но из бокса не уходит

МОСКВА, 2 сен — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Чемпион мира по версии WBA (Super) в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев заявил агентству «Р-Спорт», что будет избираться в Совет депутатов городского округа Чехов, но при этом не намерен завершать боксерскую карьеру.

<em>МОСКВА 2 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов. </em>Чемпион мира по версии WBA (Super) в первом тяжелом весе россиянин Денис <span class=error>Лебедев</span> заявил агентству Р-Спорт что будет избираться в Совет депутатов городского округа Чехов но при этом не намерен завершать боксерскую карьеру. Увеличить
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На профессиональном ринге 38-летний Лебедев одержал 30 побед при двух поражениях. В последнем бою россиянин в июле в Екатеринбурге единогласным решением судей победил австралийца Марка Флэнагана. Выборы в Совет депутатов городского округа Чехов (Московская область) состоятся 10 сентября.

«Да, я иду на выборы», — подтвердил Лебедев по телефону информацию о том, что он зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты в Совет депутатов городского округа Чехов от партии «Единая Россия».

«Нет, конечно, — ответил он на вопрос, означает ли участие в выборах завершение карьеры. — По крайней мере, не сейчас (завершать карьеру)».

Чехов является постоянным местом проживания Лебедева.
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