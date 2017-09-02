Алду: Конечно, Макгрегор не одержал моральной победы в бою с Мейвезером

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Мейвезер не выходил на ринг два года и победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

«В первую очередь я даже не смотрел этот бой. Я был на футбольном матче, для меня это спорт № 1.