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2 сентября 2017, 14:54 | Бокс | Чемпионат.com

Алду: Конечно, Макгрегор не одержал моральной победы в бою с Мейвезером

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алду не считает, что бой с Флойдом Мейвезером-младшим стал моральной победой для Конора Макгрегора.

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
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Мейвезер не выходил на ринг два года и победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

«В первую очередь я даже не смотрел этот бой. Я был на футбольном матче, для меня это спорт № 1.

Конечно, это не моральная победа. Он пытался доказать что-то в бою с соперником, которому почти 41 год, который завершил карьеру. Это был бой ради денег. Для моральный победы надо было драться с действующим боксёром, с чемпионом. Тогда бы он едва ли простоял и раунд. Это совсем другой спорт, надо знать своё место, — цитирует Алду MMA Junkie.
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