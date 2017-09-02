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https://sport.mail.ru/news/boxing/30876739/
2 сентября 2017, 14:24 | Бокс | Sports.kz

Стало известно, кто споет гимн перед боем Головкин — Альварес

16 сентября в Лас-Вегасе состоится бой между казахстанским боксером Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Предварять поединок будет исполнение национальных гимнов Мексики и Казахстана. По информации сайта AhoraTabasco.com, гимн Мексики исполнит актриса, певица и телеведущая Лусеро.

— «Канело» пригласил меня лично — мы с ним давно знакомы, хотя возможностей для общения у нас было не так много. Я рада, что стану частью этого большого для него вечера, — сказала певица.

Кто исполнит национальный гимн Казахстана, пока неизвестно.

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