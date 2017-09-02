Предварять поединок будет исполнение национальных гимнов Мексики и Казахстана. По информации сайта AhoraTabasco.com, гимн Мексики исполнит актриса, певица и телеведущая Лусеро.

— «Канело» пригласил меня лично — мы с ним давно знакомы, хотя возможностей для общения у нас было не так много. Я рада, что стану частью этого большого для него вечера, — сказала певица.



Кто исполнит национальный гимн Казахстана, пока неизвестно.