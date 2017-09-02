Томас Хирнс назвал условия победы «Канело» над Головкиным

«Канело» — Головкин — это бой, о котором люди будут долго говорить. Они долго ждали чего-то такого, и я также этого ждал. GGG сильный боец, он может драться с кем угодно, однако он не особо уклоняется от ударов. Если «Канело» будет боксировать, держаться вдали от опасности в момент, когда будет наносить удары, у него будет хороший шанс победить, — цитирует Хирнса Boxingscene.com.

Напомним, бой Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Поединок в прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и QazSport, а в США его по системе платных трансляций (PPV) будет транслировать HBO.