Томас Хирнс назвал условия победы «Канело» над Головкиным
Американский
экс-боксер-профессионал, выступавший сразу в нескольких весовых категориях, один из сильнейших боксеров 1980-х годов Томас Хирнс поделился своими ожиданиями от боя чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО).
«Канело» — Головкин — это бой, о котором люди будут долго говорить. Они долго ждали
Напомним, бой Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
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