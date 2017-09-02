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https://sport.mail.ru/news/boxing/30876601/
2 сентября 2017, 14:04 | Бокс | Vesti.kz

Томас Хирнс назвал условия победы «Канело» над Головкиным

Американский экс-боксер-профессионал, выступавший сразу в нескольких весовых категориях, один из сильнейших боксеров 1980-х годов Томас Хирнс поделился своими ожиданиями от боя чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО).

«Канело» — Головкин — это бой, о котором люди будут долго говорить. Они долго ждали чего-то такого, и я также этого ждал. GGG сильный боец, он может драться с кем угодно, однако он не особо уклоняется от ударов. Если «Канело» будет боксировать, держаться вдали от опасности в момент, когда будет наносить удары, у него будет хороший шанс победить, — цитирует Хирнса Boxingscene.com.

Напомним, бой Головкин — Альварес станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Поединок в прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и QazSport, а в США его по системе платных трансляций (PPV) будет транслировать HBO.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе — WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира.

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