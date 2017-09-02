Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30876486/
2 сентября 2017, 13:42 | Бокс | ТАСС

Российские и немецкие боксеры будут проводить совместные сборы

ГАМБУРГ /Германия/, 2 сентября. /ТАСС/. Российские и немецкие боксеры будут проводить совместные сборы в рамках соглашения о сотрудничестве двух федераций. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев после подписания соглашения с Федерацией бокса Германии.

Соответствующий документ был подписан в субботу в Гамбурге.

«Мы долго вели переговоры и шли к этому соглашению. Согласно договору у нас будут проходить совместные сборы, в планах сейчас проводить их по всей Европе. Все это делается для того, чтобы сделать бокс более конкурентным», — сказал Кремлев.

В Гамбурге проходит чемпионат мира, который завершится 2 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Федерации бокса России и Германии подписали соглашение о сотрудничестве

Федерации бокса России и Германии подписали соглашение о сотрудничестве

ГАМБУРГ /Германия/, 2 сентября /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса России подписала соглашение о сотрудничестве с Федерацией бокса Германии. Подписание соглашения состоялось в субботу в Гамбурге.
Еще 7 новостей  Все новости

Шляхтин: Шубенков и Ласицкене победами в Брюсселе поставили красивую точку в сезоне

Евсеев вернулся в тренерский штаб футбольного клуба "Амкар"

Федерации бокса России и Германии подписали соглашение о сотрудничестве

Мозгов: РФБ следует высказать FIBA недовольство расписанием матчей сборной России на ЧЕ