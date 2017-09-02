Как соперник Каната Ислама ночью тренировался на парковке
Канадский боксер Брэндон Кук (18−0, 11 КО) показал шестиминутный видеоролик, посвященный его предстоящему поединку с казахстанцем Канатом Исламом (24−0, 19 КО), сообщает Sports.kz.
В первой части видео запечатлен его перелет в Казахстан и заселение в отель. Любопытно, что сразу после этого, ночью, он решил пробежаться по городу, а затем вместе со своим тренером устроить небольшую тренировочную сессию — прямо на парковке велотрека «Сарыарка».
Бой Ислам — Кук, на кону которого будут стоять титулы WBO NABO и WBA
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