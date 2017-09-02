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https://sport.mail.ru/news/boxing/30876470/
2 сентября 2017, 13:38 | Бокс | Sports.kz

Как соперник Каната Ислама ночью тренировался на парковке

Канадский боксер Брэндон Кук (18−0, 11 КО) показал шестиминутный видеоролик, посвященный его предстоящему поединку с казахстанцем Канатом Исламом (24−0, 19 КО), сообщает Sports.kz.

В первой части видео запечатлен его перелет в Казахстан и заселение в отель. Любопытно, что сразу после этого, ночью, он решил пробежаться по городу, а затем вместе со своим тренером устроить небольшую тренировочную сессию — прямо на парковке велотрека «Сарыарка».

Бой Ислам — Кук, на кону которого будут стоять титулы WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе, состоится 9 сентября.

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