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https://sport.mail.ru/news/boxing/30876382/
2 сентября 2017, 13:35 | Бокс | Vesti.kz

Айтжанов рассказал о настрое казахстанских боксеров на финалы ЧМ-2017

Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о настрое подопечных на финальные поединки чемпионата мира по боксу в Гамбурге.

«В финал вышли три наших боксера — Ералиев, Аманкул и Кункабаев.

Ребята настраиваются на то, чтобы порадовать наших болельщиков. Буду стараться по полной программе, и все силы отдадут на ринге", — рассказал Айтжанов.

Напомним, финальные поединки чемпионата мира в Гамбурге пройдут сегодня, 2 сентября. Кайрат Ералиев (до 56 килограммов) встретится с Дюком Раганом из США, а Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) проведет поединок с Александром Хижняком из Украины. Супертяжеловес Камшыбек Кункабаев будет боксировать с азербайджанцем Магомедрасулом Меджидовым, который нокаутировал Ивана Дычко в финале ЧМ-2013.

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