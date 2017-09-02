Айтжанов рассказал о настрое казахстанских боксеров на финалы ЧМ-2017

«В финал вышли три наших боксера — Ералиев, Аманкул и Кункабаев.

Ребята настраиваются на то, чтобы порадовать наших болельщиков. Буду стараться по полной программе, и все силы отдадут на ринге", — рассказал Айтжанов.

Напомним, финальные поединки чемпионата мира в Гамбурге пройдут сегодня, 2 сентября. Кайрат Ералиев (до 56 килограммов) встретится с Дюком Раганом из США, а Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) проведет поединок с Александром Хижняком из Украины. Супертяжеловес Камшыбек Кункабаев будет боксировать с азербайджанцем Магомедрасулом Меджидовым, который нокаутировал Ивана Дычко в финале ЧМ-2013.