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https://sport.mail.ru/news/boxing/30876287/
2 сентября 2017, 13:18 | Бокс | ТАСС

Федерации бокса России и Германии подписали соглашение о сотрудничестве

ГАМБУРГ /Германия/, 2 сентября /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса России подписала соглашение о сотрудничестве с Федерацией бокса Германии. Подписание соглашения состоялось в субботу в Гамбурге.

Со стороны Федерации бокса России документ подписал генеральный секретарь организации Умар Кремлев. Сотрудничество, в частности, подразумевает передачу опыта по проведению чемпионата мира.

В настоящее время мировое первенство проходит в Гамбурге, а в 2019 году соревнования примет Сочи.
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