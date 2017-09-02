Менеджер Жакиянова: Жанат ясно дал понять: он готов драться на родной арене соперника

«Совсем недавно Жанат встретился лицом к лицу со своим соперником. Местные СМИ основывали свое поведение и вопросы исключительно на том, что Жакиянов будет биться на родной арене Барнетта. Они думают, что это послужит причиной поражения. Безусловно, Барнетт будет иметь преимущество.

Однако, Жанат выглядит сейчас уверенно. Он ясно дал понять собравшимся, что готов драться на территории соперника. Он напомнил, что всех своих прошлых соперников он побеждал у них «дома». Это ждет и Райана.

Сейчас Жакиянов находится на пиковой стадии подготовки к поединку. Он сильно мотивирован на победу. Это очень важный этап в его карьере. И для соперника тоже, так как это будет первое объединение титулов, которое пройдет в Ирландии, — отметил Фондю.

Напомним, боксеры провели дуэль взглядов в Белфасте (Северная Ирландия), где и пройдет 21 октября их объединительный поединок на SSE Arena.

Для Жакиянова это будет первая защита титула WBA (Super), который он завоевал в феврале этого года после победы над американцем Роуши Уорреном (14−2−0, 4 КО) раздельным решением судей.