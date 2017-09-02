"Нокаут значит, что я хорошо поработал". Большое интервью Головкина - о жизни, семье и карьере

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Ведущая спортивная газета Франции беседовала с Головкиным в течение часа после его открытой тренировки перед боем с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

— В жизни Вы очень добрый, но в боях выглядите жестоким. Как такое возможно?

— На ринге я — GGG. Я там не ради веселья. Я упорно работаю, чтобы быть лучшим боксером. Это моя карьера и дело всей жизни, поэтому в бою очень серьезен. Но за пределами ринга я — просто Геннадий Головкин, муж и отец!

— Вы начали заниматься боксом в 10 лет в родной Караганде. Но до этого, насколько я знаю, пробовали себя в других видах спорта.

— Мне нравился футбол. Я до сих пор фанат любого спорта. До бокса я недолгое время играл в теннис, потом в баскетбол, потому что в пору моего взросления он был популярен. А еще борьба — для нашей страны этот вид спорта имеет особое значение. Я без колебаний пробовал в спорте все, что возможно. Но вид спорта, который меня особенно интересовал до бокса — это теннис.

— Как получилось, что Вы стали заниматься боксом?

— Мой старший брат Сергей предложил попробовать. Он видел, что я не остановил свой выбор на чем-то одном. Как-то собирался играть в футбол с друзьями, но Сергей сказал, что открылась новая секция бокса, на которую я должен пойти посмотреть.

Думаю, что Сергей хотел, чтобы я научился драться, потому что мы жили в немного трудном районе Караганды. В моем детстве для того чтобы тебя уважали, надо было уметь постоять за себя.

— Как часто Вы дрались?

— Во дворе почти каждую неделю — с кем-то из тех мальчиков, которые жили рядом. Это происходило раз в два или три дня. Оглядываясь назад, наверное, я был самым сильным среди сверстников в своем районе. Частенько бывало, что я дрался и против тех парней, которые старше меня, и довольно легко побеждал их.

— Какой была Ваша жизнь в Караганде?

— Первое, что я хотел бы сказать: Караганда — это немаленький город. Частенько говорят, что я из глубинки Казахстана, но это не совсем верно. Караганда не прям сильно меньше Алматы или Астаны — нашей старой и новой столицы.

В годы моего детства из-за развала Советского Союза в стране был экономический кризис, что, конечно, отражалось, на внешнем виде городов. Вся страна ощущала нехватку денег и выживала. Караганда — город шахтеров и большинство населения работала на добыче угля.

Скажем так: моя семья жила не прям бедно, так как у родителей всегда была работа. Но мы знали и нелегкие времена.

— Вы начали занятия боксом с братом-двойняшкой Максимом …

— (перебивая) Как боксер он был лучше меня! В детстве он был сильнее и мощнее меня, у него была высокая скорость, он быстрее усваивал необходимое и, самое главное, он был более дисциплинирован. Я же любил подурачиться, потому что мне нравилось заниматься другими видами спорта, но и боксом тоже. Мы оба были способными, но Максим был на голову выше меня как боксер.

— Ваши с братом таланты привели к тому, что на юношеском чемпионате Казахстана вы оба оказались в финале.

— Мы выступали в одном весе. В 15 и 16 лет мы вместе выходили в финал чемпионата Казахстана. Все хотели узнать, кто из нас сильнее, но для наших родителей это немыслимо, чтобы мы проводили бой. В первый раз брат снялся с финала и позволил мне стать победителем. Через год точно так же поступил я.

— В 18 лет в сборную Казахстана хотели пригласить обоих, но место было только для одного. Трудный выбор был сделан в пользу Вас.

— (После длинной паузы) Не совсем так. В то время боксеру надо было самому покрывать часть расходов в сборной. Моя семья не была бедной, но денег для двоих не хватило бы. Мы по-прежнему были в одном весовой категории. Существовала вероятность того, что нам бы пришлось проводить бой, чтобы определить того, кто поедет на чемпионат мира или Олимпиаду.

Это было непросто для Максима, но он уступил мне дорогу. Ради меня он завершил боксерскую карьеру. Это был невероятный жест, за который я буду благодарен ему всю жизнь.

Вы знаете, что мы двойняшки, но я родился на 15 минут раньше. И Максим уважал тот факт, что я старше. Это, конечно, шутка (смеется).

— Ваша любительская карьера насчитывает 350 побед и почти все возможные титулы ..

— Кроме золотой медали Олимпийских игр.

— У Вас есть сожаление по этому поводу?

— Я был чемпионом мира, Азии и Азиатских игр. Я искренне считаю, что заслуживал «золото» на Олимпиаде-2004 в Афинах. Из-за того случая было разочарование от любительского бокса.

— Это разочарование через пару лет привело Вас в профессиональный бокс, ради которого пришлось уехать из Казахстана в Германию.

— Да, это начало моей карьеры. С 2006 по 2009 год я провел много боев в Германии и постоянно был в Штутгарте с женой, а затем — с сыном.

— Развитие вашей карьеры после нескольких успешных лет в Германии затем на какое-то время затормозилось.

— Что Вы имеете в виду?

— Несколько чемпионов мира отказались от боя с Вами. Среди них — американец Келли Павлик в 2009 и 2010 году.

— Тогда я был претендентом номер один. Если бы правила соблюдались, я бы стал его соперником. Но наш бой не был сделан по причинам, которые не имеют ничего общего с профессиональным боксом.

Я сказал промоутеру, что хочу боя с Павликом, но он дал понять, что это в принципе невозможно. Павлик — американец, его промоутеры из Top Rank были обязан транслировать бой на HBO. Я же был связан крупным контрактом с немецким телеканалом.

— Я вижу, что Вам не нравятся такие заморочки.

— Все это — бла-бла. Со мной довольно легко иметь дело. Если я чемпион мира, а ты — претендент номер один, позвони своему менеджеру, мы договариваемся о дате боя и встречаемся в ринге.

— Вас называют мастером нокаута. Что Вы чувствуете, когда отправляете соперника на канвас?

— Это сложно описать, но это хорошее чувство. В такие моменты я понимаю, что сделал работу на ринге как надо.

— У вас 33 победы нокаутом. Какой нравится Вам больше всего?

— Я и сам не знаю. Они все разные. Честно говоря, я не могу выбрать один. Очень трудный вопрос.

— Мне больше всего понравился технический нокаут, когда два года назад в Madison Square Garden рефери был вынужден остановить избиение канадца Давида Лемье. Давайте вспомним последние секунды того боя.

— Это был шестой раунд, если я ничего не путаю (на самом деле в восьмом — прим.L`Equipe). Я помню, что увеличил скорость своих ударов, чтобы оказать давление на него, и уже собирался отправить его на канвас, но вмешался рефери и остановил бой.

— Было ли разочарование, что рефери прервал бой?

— Нет-нет. Рефери принял правильное решение. Если я ничего не путаю, в том же раунде он уже давал Лемье восстановиться и позволил продолжить бой, но я увеличил скорость и выбросил еще больше ударов. Только после этого он уже остановил окончательно.

— Какая рука у Вас бьет сильнее?

— Обе (улыбается). На самом деле я не знаю. Но в одном уверен точно — я нокаутировал ударами с обеих рук.

— Мы видим Вашу силу и скорость. Какие еще сильные качества у Вас?

— Мой тайминг, точность и еще дисциплина. Для меня самым важным качеством в боксе является именно дисциплина, а не мощь.

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— Позвольте вернуться к Вашей карьере. После Германии Вы решили попробовать силы в США, куда отправились в 2010 году.

— Я решил изменить абсолютно все в карьере — у меня появились новые промоутер, менеджер и тренер. После ситуации с Павликом я понимал, что если хочу добраться до вершины професионального бокса — надо ехать в США.

— Именно поэтому отправились к Абелю Санчесу — своему нынешнему тренеру?

— Тогда я знал, что у него боксерский зал в Калифорнии. Но перед тем, как присоединиться к Санчесу, я побывал во многих других.

— В каких конкретно?

— В Лос-Анджелесе я был в зале Wild Card Фредди Роуча — это тренер Мэнни Пакьяо. Затем я отправился к Роберу Гарсия в Окснард, это уже Калифорния. Потом съездил в пару залов в Лас-Вегасе. Но ни один из этих вариантов не приглянулся.

— Почему?

— Слишком людно. Это популярные залы, где многие боксеры тренируются вместе. Иногда туда заезжают любители. Я предпочитаю более спокойную обстановку. К тому же в то время мне требовался тренер, который был бы сфокусирован на моем прогрессе.

— Зал Санчеса The Summit находится в горах, в Биг Беар. Идеальное место для Вас!

— После первого визита я решил, что буду готовиться к боям здесь. Это место обросло легендами в боксе, потому что многие великие чемпионы готовились в Биг Беар — например, Де Ла Хойя и Мозли.

— Как Абель Санчес изменил стиль Вашего бокса?

— Мы с ним провели несколько тренировочных лагерей, на которых было очень много спарринг-партнеров из США и Мексики. Это дало мне время для поиска своего стиля, потому что Абель не навязывал мне определенный.

В первое время в США у меня был слишком европейский стиль — чистый бокс, может быть, даже слишком чистый. Абель научил меня больше рисковать — это было немного в новинку. А еще он показал, как использовать свою скорость.

— С его помощью в январе 2013 годы в своем втором бою в США Вы побили Габриэля Росадо. Спустя всего несколько дней после перенесенного гриппа.

— На следующий день после приезда в Нью-Йорк я почувствовал себя ужасно. Оставалось два дня до боя, а у меня высокая температура, я совсем не двигался и не ел. Утром, уже в день боя, я почувствовал себя лучше, а вечером выиграл поединок после остановки рефери. Если бы промоутер отменил бы тот бой — моя карьера бы никогда не вышла на другой уровень.

— После Казахстана и Германии в 2014 году Вы живете в Лос-Анджелесе. Как Вам американский образ жизни?

— Конечно, все отличается. Климат приятнее (улыбается). Здесь все очень красиво, люди дружелюбные.

— Вы перевезли с собой большинство родственников?

— Со мной в США регулярно находится Максим, потому что он — часть моей команды и один из тренеров. Рядом и жена с сыном, который учится в американской школе и радует нас. Моя жена сейчас беременна. Мы ждем нашего второго ребенка. Он родится здесь, в США.

— Вы один из представителей другого вида спорта (не баскетбола), у которых личный контракт с Jordan, и один из тех, кто не появляется в разделе скандалов.

— Я думаю, это то, что нравится Майклу Джордану.

— Вы знакомы с ним лично?

— Да, как-то мы ужинали в Нью-Йорке. Моя семья и друзья были там. Ему, думаю, понравилось, что он увидел другую сторону меня — семейного человека.

Цитата Для меня же было невероятным встретиться с Майклом Джорданом, а представлять его бренд — это очень высокая честь.

— Вас ждет очень большой бой против Сауля «Канело» Альвареса — звезды из Мексики. Страны, к которой Вы относитесь по-особенному тепло.

— Мой тренер Абель Санчес родом из Мексики. В Лос-Анджелесе у меня есть возможность проникнуться их культурой. Мне очень нравится мексиканская кухня. В этом вина Абеля (смеется).

Рядом с нашим залом в Биг Беар есть очень хороший мексиканский ресторан. Обычно я там бываю раза два или три в неделю. Иногда они доставляют обед на дом. Но, уверяю вас, у меня нет никаких проблем с весом.

— Альварес был вашим спаррингом-партнером в начале сотрудничества с Санчесом. Какие воспоминания остались от тех тренировок?

— Это было шесть или семь назад. Он был молодым — всего 20 лет или около того. У нас было несколько спаррингов, и он пытался проявлять инициативу. Это совершенно нормально, потому что он должен был показать, кто он.

Сейчас Альварес стал лучше во всем со времен боя против Флойда Мейвезера и другими хорошими боксерами. Он стал сильнее физически, уже взрослый человек и теперь гораздо лучший боксер.

— Переговоры по бою длились два года, но казалось — вечность.

— Да, это было довольно сложно. Но, опять же, другая сторона бокса замедлила этот процесс. Это происходит не только с Альваресом или Павликом — многие боксеры избегали меня. Я не знаю, боятся они или нет.

Моему промоутеру поступило несколько звонков. Альварес повторял, что хочет боя со мной, но в итоге на все потребовалось два года.

— Ваш последний бой против Дэниэла Джейкобса не закончился нокаутом. Многие видят в этом Вашу стратегию — не отпугнуть Альвареса. Так ли это на самом деле?

— Иногда слишком сильный бой может отпугнуть соперников. Но хочу отметить, что и Джейкобс — хороший боксер. Возможно, я мог бы отправить его в нокаут. С другой стороны, я рад, что провел весь вечер на ринге, ведь у меня никогда не было опыта 12-раундового боя.

Я не уверен в том, что если бы победил Джейкобса за четыре или пять раундов, бой с Альваресом был бы организован.

— Вам 35 лет. Какие у Вас планы после боя с Альваресом?

— Все мои мысли об одном — 16 сентября, мой бой против Альвареса. Это очень важный момент в моей карьере и вершина бокса для меня.

— Сколько лет Вы еще планируете боксировать?

— У меня нет точного ответа на вопрос. Возможно, он появится после следующего боя. (После паузы) Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Скажем, я планирую еще два года быть боксером. Минимум — два года!

Сейчас Головкин продолжает подготовку к бою против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО). Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

В этом бою Головкину предстоит защита всех четырех титулов, а Альварес, который не будет претендовать на пояс WBC, поставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры выявят линейного чемпиона мира в среднем весе.