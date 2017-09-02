Почему Головкин отказался от работы с тренером Мэнни Пакьяо
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) в интервью L`Equipe вспомнил о выборе тренера после переезда в США.
С 2006-го по 2009-й года Головкин был связан контрактом с немецкой компанией Universum. Договор не устраивал боксера, так как он не мог сделать шаг вперед в карьере. Окончательно избавиться от контракта с Universum Головкин смог лишь в 2011-м году через суд Гамбурга.
Через своих представителей Головкин в 2010-м году начал работу с американским промоутером Томом Леффлером, и тогда же стартовало его сотрудничество с тренером Абелем Санчесом.
— Я знал, что у Санчеса есть боксерский зал в Калифорнии. Но перед тем, как присоединиться к нему, я побывал во многих других залах США, — вспоминает Головкин.
— В каких конкретно?
— В
— Почему?
— Слишком людно. Это популярные залы, где многие боксеры тренируются вместе. Иногда туда заезжают любители. Я предпочитаю более спокойную обстановку. К тому же в то время мне требовался тренер, который был бы сфокусирован на моем прогрессе.
— Зал Санчеса The Summit находится в горах, в Big Bear. Идеальное место для Вас!
— После первого визита я решил, что буду готовиться к боям здесь. Это место обросло легендами в боксе, потому что многие великие чемпионы готовились в Big Bear — например, Де Ла Хойя и Мозли.
Отметим, что под руководством Санчеса Головкин завоевал три из своих четырех титулов чемпиона мира.
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