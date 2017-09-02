Почему Головкин отказался от работы с тренером Мэнни Пакьяо

С 2006-го по 2009-й года Головкин был связан контрактом с немецкой компанией Universum. Договор не устраивал боксера, так как он не мог сделать шаг вперед в карьере. Окончательно избавиться от контракта с Universum Головкин смог лишь в 2011-м году через суд Гамбурга.

Через своих представителей Головкин в 2010-м году начал работу с американским промоутером Томом Леффлером, и тогда же стартовало его сотрудничество с тренером Абелем Санчесом.

— Я знал, что у Санчеса есть боксерский зал в Калифорнии. Но перед тем, как присоединиться к нему, я побывал во многих других залах США, — вспоминает Головкин.

— В каких конкретно?

— В Лос-Анджелесе я был в зале Wild Card Фредди Роуча — это тренер Мэнни Пакьяо. Затем я отправился к Роберту Гарсия в Окснард, это уже Калифорния. Потом съездил в пару залов в Лас-Вегасе. Но ни один из этих вариантов не приглянулся.

— Почему?

— Слишком людно. Это популярные залы, где многие боксеры тренируются вместе. Иногда туда заезжают любители. Я предпочитаю более спокойную обстановку. К тому же в то время мне требовался тренер, который был бы сфокусирован на моем прогрессе.

— Зал Санчеса The Summit находится в горах, в Big Bear. Идеальное место для Вас!

— После первого визита я решил, что буду готовиться к боям здесь. Это место обросло легендами в боксе, потому что многие великие чемпионы готовились в Big Bear — например, Де Ла Хойя и Мозли.

Отметим, что под руководством Санчеса Головкин завоевал три из своих четырех титулов чемпиона мира.