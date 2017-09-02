Геннадий Головкин: Я заслуживал золотую медаль на Олимпиаде-2004

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На Играх в Афинах Головкин в финале по очкам проиграл россиянину Гайдарбеку Гайдарбекову — 18:28. Судили тот бой представители Филиппин, Узбекистана, Камеруна и Таиланда.

— Ваша любительская карьера насчитывает 350 побед и почти все возможные титулы.

— Кроме золотой медали Олимпийских игр.

— У Вас есть сожаление по этому поводу?

— Я был чемпионом мира, Азии и Азиатских игр. Я искренне считаю, что я заслуживал «золото» на Олимпиаде-2004 в Афинах. Из-за того случая было разочарование от любительского бокса.

— Это разочарование через пару лет привело вас в профессиональный бокс, ради которого пришлось уехать из Казахстана в Германию.

— Да, там началась моя профессиональная карьера. С 2006 по 2009 год я провел много боев в Германии и постоянно проживал в Штутгарте с женой, а затем — с сыном.

В 2016 году Головкин рассказал, что ему было не суждено выиграть Олимпиаду-2004 из-за закулисных игр функционеров. При этом он назвал то поражение полезным, так как мог завершить спортивную карьеру в случае победы и не перейти в профи.

Отметим, что Гайдарбеков сразу после Олимпиады ушел из бокса в возрасте 28 лет. Помимо «золота» Афин в его активе было «серебро» на Играх в Сиднее в 2000 году.