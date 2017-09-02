«Он был лучше меня». Геннадий Головкин рассказал о невероятном жесте брата-двойняшки Максима

Разница в возрасте между ними оставляет 15 минут. Сейчас Максим работает в команде брата в качестве одного из тренеров.

— Вы начинали занятия боксом вместе братом-двойняшкой Максимом ..

— (перебивая) Как боксер он был лучше меня! В детстве он был сильнее и мощнее меня, у него была высокая скорость, он быстрее усваивал необходимое и, самое главное, он был более дисциплинирован. Я же любил подурачиться, потому что мне нравилось заниматься другими видами спорта, но и боксом тоже. Мы оба были способными, но Максим был на голову выше меня как боксер, — считает Геннадий Головкин.

— Ваши с братом таланты привели к тому, что на юношеском чемпионате Казахстана вы оба оказались в финале.

— Мы выступали в одном весе. В 15 и 16 лет мы вместе выходили в финал чемпионата Казахстана. Все хотели узнать, кто из нас сильнее, но для наших родителей это немыслимо, чтобы мы провели бой. В первый раз брат снялся с финала и позволил мне стать победителем. Через год точно так же поступил я.

— В 18 лет в сборную Казахстана хотели пригласить обоих, но место было только для одного. Трудный выбор был сделан в пользу вас.

— (После длинной паузы) Не совсем так. В то время боксеру надо было самому покрывать часть расходов в сборной. Моя семья не была бедной, но денег для двоих не хватило бы. Мы по-прежнему были в одном весовой категории. Существовала вероятность того, что нам бы пришлось проводить бой, чтобы определить того, кто поедет на чемпионат мира или Олимпиаду.

Это было не просто для Максима, но он уступил мне дорогу. Ради меня он завершил боксерскую карьеру. Это был невероятный жест, за который я буду благодарен ему всю жизнь.

Вы знаете, что мы — близнецы, но я родился на 15 минут раньше. И Максим уважал тот факт, что я старше. Это, конечно, шутка (смеется).

Отметим, что в марте 2017 года Максим Головкин в фильме для телеканала HBO признался, что не жалеет о решении уступить место в сборной брату. По его словам, у Геннадия было больше мотивации, а сделать их выбор заставил финансовый вопрос.