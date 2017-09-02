Геннадий Головкин: Мы с женой ждем второго ребенка. Он родится в США

«Со мной в США регулярно находится брат Максим, потому что он — часть команды и один из тренеров. Рядом и жена с сыном, который учится в американской школе и радует нас. Моя жена сейчас беременна. Мы ждем нашего второго ребенка. Он родится здесь, в США», — сказал Головкин.

7 июля этого года 35-летний Головкин отметил десятилетнюю годовщину свадьбы, которая состоялась в красивую дату — 7.07.2007. Его супруга Алина также родом из Караганды и не ведет публичную жизнь. До свадьбы они встречались семь лет. У Алины Головкиной два высших образования, но карьерой она пожертвовала ради семьи. В 2009 году у супругов родился сын Вадим, названный в честь погибшего старшего брата боксера. Ребенок занимается хоккеем.

Сейчас Головкин продолжает подготовку к бою против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО). Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

В этом бою Головкину предстоит защита всех четырех титулов, а Альварес, который не будет претендовать на пояс WBC, поставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры выявят линейного чемпиона мира в среднем весе.