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https://sport.mail.ru/news/boxing/30874696/
2 сентября 2017, 10:42 | Бокс | Vesti.kz

Куба — фаворит, или сколько боксеров из Казахстана и Узбекистана пробились в финалы ЧМ-2017

Сегодня, 2 сентября, в немецком Гамбурге состоятся финальные бои чемпионата мира-2017 по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале выступят три представителя Казахстана: Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма). Это третий показатель стран-участниц. На втором места расположилась сборная Узбекистана, которая в финале чемпионата мира представлена четырьмя боксерами.

Наибольшее представительство в заключительной стадии мирового первенства имеет Куба — за золотые медали будут бороться сразу семеро спортсменов этой страны. В их числе Эрисланди Савон, чья победа над казахстанцем Василием Левитом в полуфинале вызвала массу споров.

Отметим, что для 20-летнего Аманкула и 25-летнего Кункабаева этот чемпионат мира стал первым в карьере, а вот 26-летний Ералиев в 2013 году в Алматы выиграл «бронзу», но на следующем турнире в Дохе вылетел в 1/8 финала.

Напомним, что кроме трех выходов в финал, в активе Казахстана также три бронзовые медали чемпионата мира-2017, которые завоевали Ержан Жомарт (до 49 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма). В Гамбурге команда была представлена абсолютно во всех десяти весовых категориях.

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