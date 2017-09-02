В финале выступят три представителя Казахстана: Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма). Это третий показатель стран-участниц. На втором места расположилась сборная Узбекистана, которая в финале чемпионата мира представлена четырьмя боксерами.

Наибольшее представительство в заключительной стадии мирового первенства имеет Куба — за золотые медали будут бороться сразу семеро спортсменов этой страны. В их числе Эрисланди Савон, чья победа над казахстанцем Василием Левитом в полуфинале вызвала массу споров.

Отметим, что для 20-летнего Аманкула и 25-летнего Кункабаева этот чемпионат мира стал первым в карьере, а вот 26-летний Ералиев в 2013 году в Алматы выиграл «бронзу», но на следующем турнире в Дохе вылетел в 1/8 финала.

Напомним, что кроме трех выходов в финал, в активе Казахстана также три бронзовые медали чемпионата мира-2017, которые завоевали Ержан Жомарт (до 49 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма). В Гамбурге команда была представлена абсолютно во всех десяти весовых категориях.